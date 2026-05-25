Arca Çorum FK’nın kaptanlarından Yusuf Erdoğan, Konya’da kazanılan play-off şampiyonluğundan sonra yaptığı açıklamada, Çorum halkına verdikleri Süper Lig sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çorum FK’ya transfer olduğu süreci anlatan ve gelinen noktada ne kadar doğru bir karar verdiğini gördüğünü kaydeden Yusuf Erdoğan, “Bu anı yaşamak için tam 11 ay önce bir telefon aldım ‘burada oynamayı düşünür müsün?’ diye. Doğrusunu söylemek gerekirse önce endişelendim, kafamda soru işaretleri, nasıl olur 12 yıllık süper lig kariyerim her an bitebilirdi ama içimden bir his gitmem gerektiğini, sanki çok güzel şeylerin beni beklediğini söylüyordu. Menajer Yasin abimle saatlerce, günlerce bu süreci planladık. İlk görüşme için Baran Korkmazoğlu başkanımızın yanına gittik. O ilk an, o değeri, bana olan güveni, buradaki vizyonu görünce o kafamın içini kemiren bütün soru işaretleri bir bir kayboldu. Bugün ne kadar doğru bir karar verdiğimi bir kez daha büyük bir gururla görüyorum.

Geldiğim ilk gün ‘Size söz veriyorum bu şehri, bu takımı Süper Lig’e çıkaracağız’ demiştim. Allah’a şükürler olsun ki, bunu başardık.

Bize her zaman inanan, güvenen Sayın Savaş Balçık başkanımıza, yönetimimize, malzemecisinden futbolcusuna kadar herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.