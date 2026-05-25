Bulgaristan’ın Samokov kentinde düzenlenen U15 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli mayoyu giyen Çorum-Osmancıklı güreşçi Çağla Zeynep İnal gümüş madalya kazandı.

66 kiloda mücadele eden milli güreşçimiz Zeynep Çağla İnal, Belaruslu rakibini 4-1, Polonyalı rakibini 3-1 ve yarı finalde İtalyan rakibini 5-4 mağlup ederek finale yükseldi. Final müsabakasında Rus rakibine mağlup olan milli sporcumuz, Avrupa ikincisi olarak ülkemize gümüş madalya kazandırdı.

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ

Öte yandan, Kadın Milli Takımımız, 2 gümüş, 4 bronz madalya kazanarak 110 puanla Avrupa üçüncüsü oldu. 166 puanla Rusya şampiyonluk kupasını alırken, Türkiye’ye altın madalya avantajıyla üstünlük sağlayan Ukrayna 110 puan toplayıp ikinciliği elde etti.