Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi play-off finalinde Esenler Erokspor’u 2-0 gibi net bir skorla yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselen Arca Çorum FK’da futbolcular adeta prim zengini oldu.

Keçiörengücü ile oynanan ve 1-0 kazanılan play-off 1.tur maçı için kişi başı 1’er milyon lira prim veren yönetim, Bodrum FK ile oynana ve 2-0 kazanılan play-off yarı finalinde tur primi olarak 2’şer milyon lira dağıttı. Konya’da oynanan final maçı için kesenin ağzını iyice açan yönetim, adam başı 200’er bin dolar prim belirledi. Arca Çorum FK, Konya’da oynanan finali kazanarak Süper Lig’e yükselirken, futbolcular 200’er bin dolar prim almaya hak kazandı.