İçişleri Bakanı, Çorum eski Valisi Mustafa Çiftçi, Arca Çorum FK’nın Süper Lig’e yükselmesi üzerine kutlama mesajı yayınladı.

Çorum’da görev yaptığı süre zarfında kırmızı-siyahlı takıma önemli desteklerde bulunan ve birçok maçını protokol tribününden izleyen Bakan Çiftçi, kutlama mesajında, “Trendyol 1. Lig play-off mücadelesini kazanarak Trendyol Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Arca Çorum FK’yı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.

Bu büyük başarıda pay sahibi olan başta kulüp yönetimini, teknik heyeti ve futbolcuları canıgönülden kutluyor; bu gururu paylaşan tüm Çorumlu vatandaşlarımıza ve kulübümüze önümüzdeki sezonda mücadele edeceği Süper Lig’de muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.