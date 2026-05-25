Arca Çorum FK’nın Ganalı stoperi Joseph Attamah, Esenler Erokspor’la oynanan play-off yarı final maçında ender görülebilecek bir davranışa imza attı.

Edinilen bilgilere göre; yaklaşık 1 ay önce annesini kaybeden Attamah’a Erokspor maçından 1 gün önce de babasının ölüm haberi geldi. Cenaze törenine katılması için izin verilen Attamah, en kritik maç öncesinde takımı yalnız bırakmamak adına kalıp oynamayı tercih etti. Deneyimli stoper, takımın olumsuz etkilenmemesi için ölüm haberinin futbolculardan gizli tutulmasını istedi. Sadece Başkan Baran Korkmazoğlu, bazı yöneticiler ve teknik direktör Uğur Uçar’ın bildiği durum takımdan gizlendi.

Final maçına baba acısıyla çıkan ve ilk 11’de görev yapan Attamah, 2-0 kazanılan karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte kendini yere bırakarak ağlamaya başladı. Takım arkadaşları ilk başta Ganalı stoperin sevinçten ağladığını düşündü ancak babasını kaybettiğini ve bu yüzden ağladığı ortaya çıkınca onlar da büyük üzüntü yaşayıp Attamah’ı teselli etmeye çalıştılar.

Maçtan sonra ülkesine giden Attamah’ın haftaya düzenlenecek şampiyonluk kutlamalarına katılması bekleniyor.