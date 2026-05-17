Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Ankara'da düzenlenen Tarihi Kentler Birliği 2026 Yılı Olağan Birlik Meclisi Toplantısı'na katılarak ilçeyi başarıyla temsil etti.

Toplantıda yapılan yeni yönetim seçimlerinde Muhsin Dere, önemli bir göreve layık görüldü.

Türkiye'nin dört bir yanından tarihi kentlerin temsilcilerinin katılım sağladığı geniş çaplı meclis toplantısında, yeni dönem birlik yönetimi belirlendi. Gerçekleştirilen seçimler sonucunda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Tarihi Kentler Birliği Katip Üyesi olarak seçilerek yeni yönetim kadrosunda yer aldı.

Ankara'da düzenlenen ve tarihi mirasın korunması, geliştirilmesi adına stratejik adımların atıldığı toplantıda oldukça yoğun bir gündem ele alındı. Birlik yönetiminin belirlenmesinin yanı sıra; Birliğe yapılan yeni üyelik talepleri, plan ve bütçe komisyon raporları ile geçmiş döneme ait faaliyet raporları görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir değerlendirme mesajı yayımlayan Muhsin Dere, Sungurlu'yu bu önemli platformda temsil etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şu ifadelere yer verdi: “Birlik Yönetiminin seçildiği ve benim de Sungurlu’muzu temsilen Birlik Katip Üyesi olarak seçildiğim, Birliğe üyelik taleplerinin, plan-bütçe komisyon ve faaliyet raporlarının görüşüldüğü toplantıda alınan kararların ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum”

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR