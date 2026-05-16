Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, afet bölgesinde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaları yerinde takip etti. İncelemelere MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, MHP İlçe Başkanı Etem Alaf, İl Genel Meclisi üyeleri, AFAD ekipleri, İl ve İlçe Özel İdare ekipleri, kurum müdürleri ve köy muhtarları da katıldı.

Heyet, afet nedeniyle zarar gören vatandaşlarla görüşerek bölgede devam eden çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sungurlu Belediyesi’nin 30 personel ve ağır iş makineleriyle sahada görev yaptığı belirtilirken, AFAD, İl ve İlçe Özel İdare ekipleri ile diğer kamu kurumlarının da koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Afetin izlerinin en kısa sürede silinmesi ve vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla bölgede yoğun bir çalışma yürütülürken, ekiplerin hasar tespit, temizlik ve destek çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.

Muhsin Dere yaptığı açıklamada, devletin tüm kurumlarıyla birlikte ilk andan itibaren vatandaşların yanında olduklarını belirterek, “Yaralar tamamen sarılana kadar sahadaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Dere ayrıca Oyaca, Kavşut ve Bağdatlı köylerinde yaşayan vatandaşlara bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletti.

Muhabir: Haber Merkezi