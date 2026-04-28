Sungurlu Belediyesi, çevre altyapısını güçlendiren önemli bir yatırımı daha hayata geçirdi. Uzun süredir atıl durumda bulunan Atık Su Arıtma Tesisi, yapılan kapsamlı çalışmaların ardından yeniden hizmet vermeye başladı.

Yenilenen tesiste incelemelerde bulunan Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, yaptığı açıklamada çevre sağlığı ve su kaynaklarının korunmasının her geçen gün daha kritik hale geldiğine dikkat çekti.

Bu doğrultuda yürütülen çalışmalar kapsamında tesisin modernize edilerek aktif hâle getirildiğini belirten Dere, proje için 20 milyon TL’nin üzerinde yatırım yapıldığını ifade etti. Bölgede aktif olarak çalışan tek atık su arıtma tesisi olma özelliğini taşıyan tesisin, hem doğanın korunmasına katkı sağlayacağı hem de geri dönüşüm süreçlerinde önemli bir rol üstleneceği kaydedildi. Yetkililer, tesisin devreye alınmasıyla birlikte Sungurlu’da çevre kirliliğinin azaltılması ve su kaynaklarının daha verimli kullanılması adına önemli bir adım atıldığını vurguladı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı