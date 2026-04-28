Çorum Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Odası, 26 Nisan Pazar günü TSO Fuar Alanı’nda erkek saç kesimi, kadın saç kesimi ve kadın makyajı dallarında gençlere yönelik yarışma düzenledi.

14-16 ve 17-21 yaş aralığındaki gençlerin katıldığı yarışma, hem Çorum’da hem de 1952 yılında kurulan Oda tarihinde ilk olma özelliği taşıdı. Sahnedeki performanslar ve oluşturulan atmosfer, izleyicilerden tam not alırken, yarışmacıların ortaya koyduğu çalışmalar büyük takdir topladı.

Yarışmada en dikkat çeken unsurlardan biri, puanların birbirine oldukça yakın olması oldu. Bu durum, gençlerin mesleki anlamda ulaştığı yüksek seviyeyi ve rekabet gücünü gözler önüne serdi.



Oda tarafından yapılan açıklamada, organizasyonun amacının gençleri sahneye hazırlamak, özgüven kazandırmak ve ilerleyen süreçte farklı illerde kendilerini daha rahat ifade edebilmelerine katkı sağlamak olduğu vurgulandı.

Etkinliğin, Çorum Evlilik, Güzellik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı kapsamında düzenlenmesi ise organizasyona ayrı bir değer kattı.

DERECEYE GİREN YARIŞMACILAR

Yarışmada; Erkek Saç Kesim(14-16 Yaş)’de Kerem Erkul, Yiğit Bayrakdar, Enes Karadağ, Erkek Saç Kesim (17-21 Yaş)’de Gökhan Şeref Aykaç, Osman Sefa Kindar, Muhammed Emirhan Şahin, Kadın Saç Kesim (17-20 Yaş)’de Sudenaz Ünal, Betül Asutay, Meleksu Karataş, Kadın Makyaj (17-20 Yaş)’da ise Emine Öksüz, Yıldız Güler ve Meryem Dokgöz dereceye girdi.