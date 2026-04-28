12 bin nüfuslu Eskipazar’ın belediye başkanı olan Cıva’nın sosyal medya takipçi sayısı 440 bine ulaştı. Kısa sürede Türkiye genelinde tanınan Cıva, Beyaz TV’de Tahir Sarıkaya’nın sunduğu programa konuk oldu.

Fenomen olma sürecinin tamamen spontane geliştiğini belirten Cıva, ekrana yansıttığı yaşamın kendi doğal hayatı olduğunu ifade etti. Video çekme fikrinin arkadaşlarının tavsiyesiyle ortaya çıktığını dile getiren Cıva, şu ifadeleri kullandı:

“Bazı belediye başkanları var, yaka mikrofonuyla geziyor. Mesela Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın… Çevremdekiler bana da ‘Senin insanlarla iletişimin farklı, sen de mikrofon alıp paylaşım yap’ dedi. Başta sıcak bakmadım ama sonra ‘Teknolojiye yenilmeyelim’ dedim ve bir yaka mikrofonu aldık. Hikaye böyle başladı.”

Samimiyetinin takipçiler tarafından benimsendiğini söyleyen Cıva, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Belediye başkanı olmadan önce de aynıydım. Ama başkan olunca görünür olduk ve bu durum dikkat çekti. Olduğum gibi davranıyorum, içimden geleni söylüyorum. Siyasetçi genelde çok düşünüp az konuşur; ben ise bir düşünüp on konuşuyorum. İnsanlar da bu doğallığı sevdi.”