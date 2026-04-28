Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, Sadeddin Karanfil ve oğlu Ergin Karanfil'in öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan Sinan Akgül (34) ile maktullerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Akgül, duruşmadaki son savunmasında, Ergin Karanfil ile çocukluktan beri arkadaş olduklarını, aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını söyledi.

BİR KASA BİRA ALIP ÖDEMEDİLER İDDİASI

Olaydan bir hafta önce dükkanına gelen Ergin Karanfil'in bir kasa bira alıp ücretini daha sonra ödeyeceğini söylediğini ancak ödemediğini belirten Akgül, aradan geçen sürede Ergin Karanfil ve babası Saadeddin Karanfil'den birkaç kez ödemeyi talep ettiğini ancak alamadığını anlattı.

Olay günü dükkanına çağırdığı Ergin Karanfil'den 3 bin 400 lira ödeme yapmasını istediğini, Ergin Karanfil'in ise ödemeyi reddetmesinden dolayı babası Sadeddin Karanfil'in evine giderek para istediğini aktaran Akgül, babasından da para alamayınca iş yerine döndüğünü, konunun büyüyeceğini tahmin ederek iş yerindeki bıçağı beline takıp kahvehaneye gittiğini belirtti.

"YÜKSEK DOZDA İLAÇ ETKİSİNDEYDİM"

Burada karşılaştığı Ergin ve babası Saadeddin Karanfil'in kendisine küfür ettiğini ve sandalye ile darbedildiğini öne süren Akgül, "Belimdeki bıçağı çıkarıp rastgele savurdum. Öldürme kastım yoktu. Baba ve oğlu yere düştükten sonra bıçağı bırakarak olay yerine gelen polise teslim oldum. Ayrıca panikatak hastasıyım. Kullandığım reçeteli ilaçların uyuşturucu ve cesaret verici özelliği var. Olay günü yüksek dozda ilacın etkisindeydim." ifadelerini kullandı.

İddianamede, sanığın, Sadeddin ve oğlu Ergin Karanfil'i bilinçli şekilde öldürdüğü gerekçesiyle iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış hapis cezası verdiği sanığı "haksız tahrik" indirimi uygulayarak önce iki kez 18 yıla, ardından da cezanın sanığın üzerindeki olası etkilerini göz önünde bulundurarak iki kez 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Karanfil ailesinin avukatı İbrahim Başer ise duruşmanın ardından gazetecilere, "haksız tahrik" indiriminin kaldırılması için istinafa başvuracaklarını bildirdi.

Oğuzlar ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda 13 Kasım 2025'te Sinan Akgül ile Sadeddin ve oğlu Ergin Karanfil arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda bıçaklanan baba ile oğlu kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti.

Sinan Akgül ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.