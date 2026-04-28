İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 2 adet ultrasonografi (USG) cihazı, 1 adet ile endovizyon sistemi ve 1 adet ise Polisomnografi cihazının tahsisi yapıldı.

Hastaneye kazandırılan yeni cihazlarla birlikte tanı ve teşhis süreçlerinde hız ve verimliliğin artırılmasının hedeflendiği belirtildi. Gelişmiş teknolojiye sahip ultrason cihazlarının, özellikle görüntüleme hizmetlerinde kaliteyi yükselteceği ifade edildi. USG cihazlarının hizmete alınmasıyla birlikte hastaların daha kısa sürede değerlendirilmesi ve sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Yeni endovizyon sistemi sayesinde ise hastaların daha kısa sürede ve daha doğru şekilde değerlendirilmesinin mümkün olacağı vurgulanırken, ileri teknolojiye sahip cihazın sağlık altyapısına önemli katkı sunacağı kaydedildi.

