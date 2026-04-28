SMA hastası Mustafa Baran’ın tedavi sürecine katkı sağlamak amacıyla Valilik onayıyla yürütülen yardım kampanyası hakkında Çıplak ve Avcu’ya bilgi veren Karakiraz ailesi Tüm Çorum halkını ve duyarlı vatandaşları kampanyaya destek olmaya davet etti.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, ziyaret kapsamında yaptığı değerlendirmede, SMA hastası Mustafa Baran’ın tedavi sürecine destek olunmasının önemine dikkat çekti. Çıplak, minik Mustafa Baran’a acil şifalar dileyerek, devam eden yardım kampanyasının hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni etti.

Buna göre Karakiraz ailesinin Valilik onaylı kampanya hesap bilgileri şunlar: TL IBAN: TR42 0001 0090 1087 1741 6050 01 - EUR IBAN: TR85 0001 0090 1087 1741 6050 03 - USD IBAN: TR15 0001 0090 1087 1741 6050 02

Alıcı Adı: Mustafa Baran Karakiraz Açıklama: SMA Mustafa Baran Banka: Ziraat Bankası

