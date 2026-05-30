Sungurlu’da eğitim camiasının sevilen isimlerinden biri olan Haydar Peşmen, 41 yıllık meslek hayatının ardından emekliliğe ayrıldı. Uzun yıllar boyunca Sungurlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan Peşmen için duygu dolu veda mesajları paylaşıldı.

Görev yaptığı süre boyunca binlerce öğrencinin yetişmesine katkı sunan Haydar Peşmen, çalışkanlığı, disiplinli yapısı ve öğrencilerine gösterdiği yakın ilgiyle hem öğrencilerinin hem de meslektaşlarının takdirini kazandı. Eğitim hayatına adadığı yıllar boyunca birçok gencin hayatına dokunan Peşmen’in, okul camiasında önemli bir iz bıraktığı ifade edildi.

Meslektaşları tarafından yapılan açıklamalarda, “41 yıllık emeğin, fedakârlığın ve özverinin ardından kıymetli hocamıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir emeklilik hayatı diliyoruz. Eğitime sunduğu katkılar ve bıraktığı güzel hatıralar her zaman yaşayacaktır.” denildi.

Öğrencileri ve çalışma arkadaşları tarafından sevgi ve saygıyla uğurlanan Haydar Peşmen’in, eğitim camiasında örnek kişiliğiyle daima hatırlanacağı belirtildi. Uzun yıllar boyunca sürdürdüğü başarılı eğitim hayatının ardından emekliliğe ayrılan Peşmen’e yeni yaşamında sağlık, mutluluk ve huzur temennilerinde bulunuldu.

