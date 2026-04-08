Sungurlu Belediyesi Çocuk ve Genç Meclisi üyeleri fidan dikti.

Sungurlu Belediyesince doğa bilincinin artırılması ve çevreye duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla etkinlik düzenlendi.

Akçalı Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlikte Çocuk ve Genç Meclisi üyeleri meyve ağaçlarının fidanlarını toprakla buluşturdu.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere de etkinlikte çocuklarla fidan dikti.

Dere, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çocuk ve Genç Meclisi'nin meyvelerini vermeye başladığını söyledi.

Dere, dikilen fidanların çocuk ve gençler tarafından korunacağını bildirdi.

Çocuk Meclisi üyesi Asya Cengiz de doğum gününe denk gelen etkinlikte fidan dikmekten dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

Genç Meclisi üyelerinden Sultan Akkaş ise etkinlikte yalnızca fidan dikmediklerini, aynı zamanda çocuk ve gençlere teknoloji ve diğer bağımlılıklardan uzak durma, doğayı sevme ve koruma mesajı verdiklerini aktardı.

