Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, Sungurlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personellerini yangınlara karşı bilinçlendirdi.

Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün yangınların önlenmesinde büyük rol oynayan eğitimleri devam ediyor. Eğitimler kapsamında Sungurlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeline yönelik yangın eğitimi ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Eğitimde, ihtimal yangın anlarında yapılması gerekenler, yangına ilk müdahale yöntemleri ve güvenli tahliye süreçleri hakkında katılımcılara detaylı bilgiler aktarıldı. Uygulamalı olarak yapılan tatbikatta ise personelin acil durumlara karşı bilinçli ve koordineli hareket etmesi hedeflendi.

Sungurlu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bu tür eğitimlerin can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekilerek, kamu kurumlarında farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini belirtildi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı