İlçede 5 bin dekar üzerine kurulu OSB, 13 Ağustos 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzaktan bağlantıyla temelini attığı barut, fişek ve kapsül fabrikası yatırımlarıyla hareketlendi.

Tesisler, temeli atıldıktan yaklaşık 1,5 yıl sonra seri üretime başladı. Sungurlu, yatırımlarla Anadolu'nun yeni savunma sanayisi üslerinden biri olma yolunda ilerliyor.

BÖLGEDE 3 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayisi tesislerinin açılış törenine katılmasının ilçe için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Sungurlu'nun gelecekte daha büyük bir sanayi kenti olacağını dile getiren Dere, “Ben Sungurlu'da savunma sanayisini anlatırken bir cümle söylüyorum, diyorum ki 'Sungurlu önceden sadece leblebi üreten bir ilçeydi. Artık leblebi gibi mühimmat üreten bir ilçeye dönüştü son 3 yıllık süreçte” dedi.

OSB'deki 5 bin dekarlık alanın dolduğunu, 10 bin dekarlık ilave genişleme alanının talep edildiğini belirten Dere, yaklaşık 3 bin kişinin bölgede istihdam edildiğini kaydetti.

“TÜRKİYE'NİN 2025 SAVUNMA

SANAYİSİ İHRACATININ YÜZDE

30'LUK KISMI SUNGURLU'DAN”

Sungurlu OSB'nin Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatına önemli katkı sağladığına dikkati çeken Dere, şöyle devam etti:

“Sadece bir firmamız 3 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. Türkiye'nin 2025 savunma sanayisi ihracatının 10,5 milyar dolar civarında gerçekleştiğini düşünürsek, bunun yüzde 30'luk kısmının Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nden yapılıyor olması, buraya yapılan yatırımın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.”

Ankara ve Kırıkkale'nin ardından Sungurlu'nun da Anadolu'daki önemli savunma sanayisi merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Dere, yatırımların ilçe merkezine de yansımalarının görüldüğünü, ekonominin canlandığını, nüfusun her yıl birkaç bin kişi artmaya başladığını bildirdi.

Nüfus artışıyla birlikte ilçede konut ihtiyacının ortaya çıktığını anlatan Dere, TOKİ'nin 764 konutlu projesinin sürdüğünü ayrıca Sungurlu Belediyesince 3 bin konut projesi için ruhsat verdiklerini söyledi.

Sungurlu'da savunma sanayisi kurulmasında ilçenin birçok özelliğinin etkili olduğuna işaret eden Dere, şunları kaydetti:

“Birincisi, 5 bin dönümlük boş vaziyette sanayi bölgemiz vardı. İkincisi, savunma sanayisinin merkezi Ankara'dır. Dolayısıyla burası Ankara'ya birkaç saatlik mesafede, uygun bir ortam. Diğer bir merkez ise Kırıkkale'dir. Kırıkkale'ye yakın bir pozisyonda. Bir taraftan da hızlı tren ve yük treni projesi var devletimizin. OSB'de yük treni istasyonu ve lojistik merkezi olacak. Bir taraftan da hızlı tren istasyonu da Sungurlu'da olacak. Hem havaalanlarına, Ankara'ya, Merzifon'a, Samsun'a hem de ilerleyen süreçte limanlara mesafesi dolayısıyla Sungurlu aslında lojistik olarak en uygun alanlardan birisi. Savunma sanayi yatırımları için geniş, planlı alanlarının olması da Sungurlu'nun diğer bir avantajı oldu ayrıca Çorumlu sanayiciler vardı. Arca, Ahlatcı firmalarının yönetim kurulu başkanları, Çorumlu olan kıymetli sanayicilerimiz geldi ve kendi memleketlerine yatırım yaptı. Bu faktörler bir araya gelince ortaya da güzel bir ürün çıkmış oldu.”

Muhsin Dere, Sungurlu OSB'den bazı dönemlerde günde 100 TIR malzemenin ihracat için kara yoluyla büyük şehirlere taşındığını, demir yolu yatırımının tamamlanmasıyla ihracatın çok daha kolay hale geleceğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Anadolu Ajansı