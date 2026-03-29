Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, SMA Tip 2 kas hastası Mustafa Baran Karakiraz ve ailesini ağırladı.

Başkan Dere’yi ziyaret eden Mustafa Baran Karakiraz, babası Osman Karakiraz ve annesi Semra Karakiraz ile birlikte destek çağrısında bulundu. Ziyarette, valilik onaylı yardım kampanyasının son aşamaya geldiği belirtildi.

Sungurlu Belediye Başkanı Dere, Çorum’un evladı Mustafa Baran için birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, kampanyaya destek çağrısında bulundu.

Yetkililer, SMA hastası Mustafa Baran Karakiraz’ın tedavisi için yürütülen kampanyada son sürece girildiğini belirterek, vatandaşların desteğinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

