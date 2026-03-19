Sungurlu İmam Hatip Ortaokulu tarafından Filistin ve Gazze yararına anlamlı bir kermes düzenledi. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen etkinlik, öğrenci, öğretmen ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Kermeste Filistin bayrakları, tişörtler, Filistin poşuları (keffiyeh), başörtüleri, bileklikler, magnetler ve çeşitli hediyelik eşyalar satışa sunuldu. Elde edilen gelirin Filistin ve Gazze’de ki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi. Etkinliğin yalnızca maddi destek amacı taşımadığı, aynı zamanda öğrencilerde tarih ve bilinç oluşturmayı hedeflediği ifade edildi.

Okul yönetimi, özellikle Osmanlı döneminde Filistin hassasiyetiyle bilinen II. Abdülhamid dönemine atıf yaparak, öğrencilerde Filistin bilincinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Okul Müdürü Erdal Ekin yaptığı açıklamada, “Ramazan ayı yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Bu anlamlı organizasyona destek veren tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kermes boyunca okul bahçesinde birlik ve beraberlik atmosferi hâkim olurken, öğrencilerin duyarlılığı takdir topladı.

Kermesten Filistin ve Gazze’deki ihtiyaç sahipleri için 237 bin 128 lira gelir elde edildiği belirtildi.

