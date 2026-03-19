Sun-Ka Kağıt ve Larton Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Adayı Salih Zeki Öztekin, gazetecilerle iftarda buluştu.

Samimi bir ortamdaki iftara Sungurlu Gazetesi muhabiri Aydın İncel, Sungurlu'nun Sesi Muhabiri Tuncay Çatal, Sungurlu Televizyonu Safa Özhazinadar, Sungurlu Web TV Osman Can Emrali, SRT FM Harun Berber, Ay Haber Hüsnü Güngör, Sıla 19 Ergülü Karipcin, Sungurlu Postası Mustafa Dizdaroğlu ile bir araya gelerek adaylık sürecini değerlendirdi.

Öztekin, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlendirdiğini belirterek davete katılan basın mensuplarına teşekkür etti. Yerel basının toplumun doğru ve tarafsız şekilde bilgilendirilmesinde önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Öztekin, Sungurlu’nun gelişimi için her kesimle istişare içerisinde çalışmanın önemine değindi.

Sungurlu’nun ekonomik ve sosyal anlamda daha güçlü bir noktaya ulaşması için yapılması planlanan projeler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Öztekin, özellikle sanayi yatırımlarının artırılması, istihdamın güçlendirilmesi ve ilçenin ticari potansiyelinin daha etkin kullanılması için çeşitli projeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti. TSO Başkan Adayı Salih Zeki Öztekin, Sungurlu’nun kalkınması adına yeni yatırım alanlarının oluşturulması, sanayicilerin desteklenmesi ve ilçeye değer katacak projelerin hayata geçirilmesi için gayret göstereceklerini dile getirdi. Programda basın mensuplarıda davetten dolayı Salih Zeki Öztekin’e teşekkür ederek, Ramazan ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Ulusoy Dağ Tesislerinde gerçekleşen iftar programı, karşılıklı sohbet ve görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi