Sungurlu İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Sungurlu Şubesi tarafından Ramazan ayı boyunca hayırseverlerin zekât, fitre ve bağışlarını kabul etmek amacıyla kurulan stand ilgi görüyor.

Çarşıbaşı Camii karşısı havuz meydanı önünde kurulan stantta, vatandaşların bağışları makbuz karşılığında teslim alınıyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu standı ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bu yıl fitre miktarının 240 TL olarak belirlendiğini hatırlatarak alan el ile veren eli buluşturdukları standın hayır köprüsü olduğunu ifade eden Müftü Eroğlu, tüm halkı standı ziyaret etmeye davet etti.

Ramazan ayının son gününe kadar açık olacak bağış standı, her gün 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

