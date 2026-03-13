Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve savunma sanayiinde gerçekleştirdiği üretim ve ihracatla dikkat çeken ARCA Savunma, sektörün önemli kuruluşlarından Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) üyeleri arasına katıldı.

SASAD tarafından yapılan açıklamada, askeri savunma sistemleri, silah ve mühimmat ticareti, idare, üretim, eğitim ve danışmanlık gibi geniş bir alanda faaliyet gösteren ARCA Savunma’nın savunma sanayiinin ihtiyaçlarını yerli ve millî imkânlarla karşılayan önemli firmalar arasında yer aldığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, genişleyen üretim hatlarıyla savunma sanayiine katkı sağlayan ARCA Savunma’nın SASAD bünyesine katılmasından memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Sungurlu OSB’de üretim faaliyetlerini sürdüren ARCA Savunma, 2025 yılı ihracat verilerine göre Türk savunma sanayiinde önemli bir başarıya imza atarak ihracatta zirveye yerleşti. Firma, elde ettiği bu başarıyla hem Sungurlu’nun hem de Türkiye’nin gururu oldu.

