Sungurlu’da şehir içinden geçen derelerin ıslah edilmesine yönelik projede sona yaklaşıldı. Projenin Nisan ya da Mayıs ayında ihaleye çıkması, çalışmalar için ilk kazmanın ise Temmuz ayında vurulması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 54. Şube Müdürlüğü tarafından proje kapsamında paydaş bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, proje süreci ve planlanan çalışmalar hakkında kurum temsilcilerine bilgi verildi.

Toplantıya DSİ Çorum Şube Müdür Vekili Ümit Tonbul, İnşaat Mühendisi Yavuz Elmas ve Proje-TAS Sosyoloğu İrem Kocabaş katıldı. Yetkililer tarafından dere ıslah projesinin aşamaları, ihale süreci ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında katılımcılara sunum yapıldı.

Kaymakamlık, Belediye, AFAD, Emniyet Müdürlüğü temsilcileri ile Akçay, Başpınar, Sunguroğlu, Bahçelievler, Fatih ve Hacettepe mahalle muhtarlarının da yer aldığı toplantıda, proje kapsamında yürütülecek çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

