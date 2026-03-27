Sungurlu’da alınan karar doğrultusunda taksi tarifeleri zamlandı ve indi-bindi kısa mesafe ücreti 200 lira olarak belirlendi. Yeni tarifeyle birlikte açılış, kilometre başı ve zaman tarifesi ücretlerinde de artışa gidildi.

Karara göre taksimetre açılış ücreti 60 lira, kilometre başına alınan mesafe ücreti 60 lira, saatlik zaman tarifesi ücreti ise 360 lira olarak açıklandı. Kısa mesafe indi-bindi ücreti de 200 lira olarak bildirildi.

Sungurlu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Pozan ve Denetim Kurulu Başkanı Ali Balku, yaptıkları açıklama da son günlerde artan akaryakıt fiyatlarından dolayı taksi ücretlerine zam yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

