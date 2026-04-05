Sungurlu Karşıyaka Cami öğrencilerine Kur’an-ı Kerim, başarı belgesi ve zarf içerisinde harçlık verildi.

İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu’nun katılımıyla Karşıyaka Cami Gençlik Merkezinde gençlere yönelik ödül programı düzenlendi. Müftü Süleyman Eroğlu, Karşıyaka Cami İmam Hatibi Hasan Zehir ve öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik etti. Eroğlu, öğrencilerle yakından ilgilenerek hediyelerini takdim etti.

Yapılan açıklamada, “Öğrencilere başarılarından dolayı hediye olarak Kur’an-ı Kerim, başarı belgesi ve kapalı zarflarını takdim ettik. Yavrularımızın yüzlerindeki o tatlı tebessüm bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Rabbim bahtlarını açık eylesin. Ahlaklı maneviyatlı ilim ve bilim sahibi eylesin.” ifadeleri kullanıldı.

Muhabir: Haber Merkezi