Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından fidan dikim etkinliği düzenlendi. OSB’de gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, Sungurlu Adliyesinde görevli Hakim ve Cumhuriyet Savcıları, Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Hacı Bayram Kızılova, İlçe Emniyet Müdürü Murat Önder, Orman İşletme Şefliği personeli, kurum personeli ve denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlüler katıldı.

Sungurlu OSB’de 300 adet sedir fidanı torakla buluşturuldu. Dikimi yapılan fidanlara Sungurlu Belediyesinin sulama aracıyla can suyu verildi. Fidanların bakım ve sulama işleri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğü bulunan yükümlüler tarafından yapılacak.

Muhabir: Haber Merkezi