Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen Kariyer Günleri etkinliği kapsamında Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, konuşmacı olarak programa katıldı.

Etkinlikte öğrencilere hitap eden Kaymakam Köksal, kaymakamlık mesleğine ilişkin mesleki tecrübelerini paylaşarak kariyer planlaması sürecine dair önemli bilgiler aktardı.

Program boyunca öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Kaymakam Köksal, kamu yönetimi ve meslek hayatına yönelik tavsiyelerde bulundu.

Kaymakam Köksal, bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Öğr. Üyesi Özlem Bal başta olmak üzere okulun akademik ve idari kadrosuna teşekkür etti.

Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi