Sağlık hizmetleri almak için binaya gelen vatandaşlar, ağır adımlarla merdivenleri çıkmak zorunda kalıyor; Bu durum hem fiziksel hem de psikolojik açıdan büyük sıkıntı yaratıyor.

Vatandaşlar, asansörün arızalı olduğu ve yetkililerin soruna çözüm bulmadığını belirterek tepkilerini dile getiriyorlar. Özellikle tekerlekli sandalye kullananlar ve yürümekte zorluk çeken yaşlılar için asansörün çalışmaması, sağlık hizmetine erişimi ciddi şekilde güçleştiriyor.

Hasta yakınları, “Burası sağlık merkezi; engelli ve yaşlıların buraya ulaşmak için önce merdivenlerle savaşıyor olması kabul edilemez” diye konuştular.

