Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Türkiye’nin en büyük yumurta tozu ve pastörize yumurta tesisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Oytun Yumurta tarafından 1 milyar lira yatırım bedeliyle hayata geçirilecek olan tesis için imzalar atıldı.

Sungurlu OSB Yönetim Kurulu’nun kararı doğrultusunda, yatırım sözleşmesi; Sungurlu Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mutlu Köksal ile Oytun Yumurta yetkilileri Mert Özvataf ve Kenan Çalışkan arasında imzalandı.

Oytun Yumurta bünyesinde faaliyet gösteren Türkovo Yumurta tarafından yapılacak tesisin, 15 Şubat 2026 tarihinde yatırıma başlanması, 15 Şubat 2029 tarihinde ise faaliyete geçmesi planlanıyor. Tesis, günlük 6 milyon yumurtayı toz ve pastörize ürün haline getirecek kapasiteye sahip olacak.

Törende konuşan Kaymakam Köksal, yatırımın ilçenin sanayi altyapısını güçlendireceğini ve istihdama önemli katkı sunacağını belirterek, “Bu ölçekte bir yatırım ilçemiz açısından son derece kıymetlidir” dedi.



TÜRKİYE’DE YUMURTA

TOZU ÜRETİMİ SINIRLI

Türkovo Yumurta Genel Müdürü Kadir Çalışkan ise Türkiye’de gıdaya uygun yumurta tozu üreten firma sayısının yok denecek kadar az olduğuna dikkat çekti. Çalışkan, “Şu anda yumurta tozu üreten iki firma var ancak kapasiteleri oldukça düşük ve üretimleri ağırlıklı olarak yem sanayinde kullanılıyor. Yatırım yapmak isteyen firmalar olduğunu duyuyoruz fakat makine alımı ya da somut yatırım yapan yok” diye konuştu.

Yumurtanın toz haline getirilmesinin en büyük avantajının raf ömrünü iki yıla kadar uzatması olduğunu vurgulayan Çalışkan, bunun depolama ve lojistikte ciddi kolaylık sağladığını belirtti. Türkiye’de yumurta üretiminin şu anda yüzde 1’in altında bir oranda işlenmiş ürüne dönüştüğünü ifade eden Çalışkan, bu tesisle birlikte fiyat dalgalanmalarının dengelenmesine katkı sağlanacağını söyledi.

Çalışkan, “Bu tesis sayesinde fiyatlar üreticiyi zarar ettirmeyecek seviyelerde tutulurken, tüketici de korunacak. Proje; sektör, ekonomi ve tüketici açısından stratejik öneme sahip. Bu ve benzeri tesisler üreticinin korkmadan kapasite artırabilmesinin sigortasıdır” ifadelerini kullandı.

DERE’YE ZİYARET

Öte yandan Emekli Emniyet Müdürü Ali İhsan Göv ile birlikte Oytun Yumurta San. Tic. Ltd. Şti. Yetkilileri Mert Özvataf ve Kenan Çalışkan, Neco Ortadoğu Tavukculuk San. Tic. Ltd. Şti. Yetkilisi Harun Raşit Kanan, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’yi de ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdi.