Çorum’un Sungurlu, Alaca ve Boğazkale ilçeleri ile bu ilçelere bağlı köylerden toplanan evsel katı atıkların bertaraf tesisine ulaştırılmasını sağlamak amacıyla yapılan Katı Atık Transfer İstasyonu’nda sona yaklaşıldı.

Bu kapsamda Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Büyükincesu Köyü sınırları içerisinde yer alan katı atık toplama alanında incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında İlçe Özel İdare Müdür Vekili Özcan Günindi’den proje hakkında bilgi alan Kaymakam Köksal, yürütülen çalışmaların geldiği aşamayı yerinde değerlendirdi.

Kaymakam Köksal, katı atık toplama alanında bağlantı yolları ve zemin iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, kurulacak transfer istasyonu sayesinde evsel katı atıkların daha düzenli, sağlıklı ve çevreye zarar vermeden bertaraf tesisine ulaştırılacağını ifade etti.

Projenin bir an önce hayata geçirilmesinin önemine dikkat çeken Köksal, çalışmaların hızlandırılması yönünde ilgili birimlere talimat verdi.

