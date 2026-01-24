Sungurlu Belediyesi, ilçeye uzun yıllar hizmet edecek önemli bir kazanımı daha hayata geçirdi. Mesire Sosyal Tesisleri’nin de içerisinde bulunduğu, Hazine mülkiyetindeki yaklaşık 140 bin metrekarelik mesire alanının tapusu bedelsiz olarak Sungurlu Belediyesi’ne devredildi.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, mülkiyet devrinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın himayelerinde, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Sungurlu Belediyesi’nin müşterek çalışmaları neticesinde tamamlandığını belirtti. Ankara ve Çorum’da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından sürecin başarıyla sonuçlandığını ifade eden Başkan Dere, bu gelişmenin Sungurlu adına büyük önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Muhsin Dere açıklamasında, sürece katkı sunan kişi ve kurumlara teşekkür ederek, "Bu kıymetli kazanımın hayata geçirilmesinde başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli’ye, Cumhur İttifakı ruhuyla desteklerini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Dere, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP Çorum İl Teşkilatları, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ve Başkanlığa bağlı yöneticiler, Milli Emlak Genel Müdürü Veli Tunçez, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın, Milli Emlak Müdürü Adem Özsoy ile İlçe Tapu ve Kadastro Müdürü Ergün Karakuloğlu’na teşekkür etti.

"Üretken Belediyecilik" vurgusu yapan Başkan Muhsin Dere, Sungurlu’nun sadece bugünü için değil, geleceği için de kalıcı ve değerli kazanımlar elde etmeye kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

