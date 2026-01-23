Sungurlu Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odasının Olağan Genel Kurulu, İlçe Özel İdare Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede Divan Başkanlığı’nı ÇESOB Başkanı Recep Gür yürüttü.

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları, gelir-gider ve bilançoların okunarak ibrası ile devam eden kongrede yeni dönem çalışma programı ve tahmini bütçe de onaylandı. Erdal Kolaylı, 149 üyenin bulunduğu oda seçimlerinde katılan 41 üyenin de oyunu olarak tekrar başkanlığa seçildi.

Kolaylı, desteklerinden dolayı üyelere teşekkür ederek, ilk günkü heyecanla çalışmalarına durmadan devam edeceklerini söyledi. Her zaman birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını ifade eden Kolaylı, tüm üyelerine ‘hayırlı işler’ temennisinde bulundu.

Erdal Kolaylı başkanlığındaki oda yönetimi Bekir Uzan, Eyüp Can Alaf, Erhan Aşut, Gökhan Bilim, Davut Yayangil ve Samet Kaleli’den oluştu.

