Sungurlu Basın Birliği, yeni yönetim kadrosuyla birlikte resmen faaliyete başladı. Yapılan görev dağılımı kapsamında Birliğin Başkanlığı’na Tuncay Çatal getirildi.

Birlikte Başkan Yardımcılığı görevlerini Aydın İncel, Safa Özhazinedar ve Osman Can Emrali üstlenirken, yönetim kurulu ise Hüsnü Güngör, Mustafa Dizdaroğlu, Harun Berber, Cahit Emrali, Kürşat Kalınsazlıoğlu ve Ergülü Karipçin’den oluştu.

Yeni yönetim, Sungurlu’da basın mensupları arasındaki dayanışmayı güçlendirmeyi, mesleki birlikteliği artırmayı ve yerel basının daha etkin bir yapıya kavuşmasını hedeflediklerini ifade etti. Birlik, önümüzdeki süreçte çeşitli projeler ve çalışmalarla ilçedeki basın faaliyetlerine katkı sunmayı amaçlıyor.

Başkan: Tuncay Çatal (Sungurlu’nun Sesi Gazetesi)

Başkan Yardımcıları: Aydın İncel (Sungurlu Gazetesi)

Safa Özhazinedar (Sungurlu Televizyonu)

Osman Can Emrali (Sungurlu Web Tv)

Yönetim kurulu üyeleri:

Mustafa Dizdaroğlu (Sungurlu Postası)

Hüsnü Güngör (Haber Ay)

Harun Berber (Srt FM Radyo)

Cahit Emrali (TRT HABER/ AA)

Kürşat Kalınsazlıoğlu (İHA)

Ergülü Karipçin (Sıla 19 Gazetesi)

Muhabir: Haber Merkezi