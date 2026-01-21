Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç, ilçede uzun yıllardır beklenen Diğ Çayı ve Budaközü derelerinin ıslahı için Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 1 milyar 664 milyon 311 bin 449 lira tutarında bütçe ayrıldığını açıkladı.

AK Parti İlçe Başkanı Aluç, hayata geçirilecek proje kapsamında ilçenin önemli doğal unsurları olan Diğ Çayı ve Budaközü derelerinin modern şehircilik anlayışıyla yeniden düzenleneceğini belirtti.

Proje çerçevesinde çevre düzenlemeleri, peyzaj çalışmaları ve estetik dokunuşlarla ilçeye yeni yaşam alanları kazandırılacağını ifade eden Nuh Aluç, bu yatırımların Sungurlu’nun görsel değerini artırarak sosyal hayata canlılık katacağını vurguladı.

AK Parti İlçe Başkanı Aluç açıklamasında, “Bu çalışma ilçemizin çehresini değiştirecek, Sungurlu’ya daha modern ve yaşanabilir bir şehir kimliği kazandıracaktır” dedi.

Söz konusu yatırımın ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Aluç, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, desteklerini esirgemeyen AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatçı ile Oğuzhan Kaya’ya da şükranlarını sundu.

AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç, ilçenin her alanda gelişmesi ve daha modern bir yapıya kavuşması için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Muhabir: Haber Merkezi