İsmail Pozan, görev süresi boyunca Sungurlu’da faaliyet gösteren şoför ve otomobilci esnafının sorunlarını yakından takip ettiklerini belirterek, çözüm odaklı çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Oda hizmetlerini daha etkin hale getirmek ve esnafın hak ile menfaatlerini korumak adına yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulayarak esnafla sürekli istişare halinde olduklarını dile getiren Pozan, “Şoför esnafımızın birlik ve beraberliği en büyük gücümüzdür. Bu anlayışla, esnafımızdan aldığımız destekle yeniden aday olma kararı aldık. Önümüzdeki dönemde de sorunlara kalıcı çözümler üretmek ve odamızı daha ileri taşımak için aynı kararlılıkla çalışacağız.” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi