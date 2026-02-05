Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, olağan genel kurullarını tamamlayarak görevlerine başlayan esnaf odası başkanlarını ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde, seçimler sonucunda yeni göreve seçilen ve güven tazeleyen oda başkanları ve yönetimlerine hayırlı olsun dilekleri iletildi.

Ziyaret programı kapsamında; Madeni Sanatkârlar Esnaf Odası, Şoförler ve Otomobilciler Odası, Bakkallar ve Bayiler Odası, Berberler ve Terziler Odası ile Kahveciler ve Lokantacılar Odası ziyaret edildi.

Belediye Başkanı Muhsin Dere, Madeni Sanatkârlar Esnaf Odası Başkanı Erkan Kor, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Pozan, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Osman Aşutoğlu, Berberler ve Terziler Odası Başkanı Mutlu Karslı ile Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Erdal Kolaylı ve yönetimlerini tebrik etti.

Ziyaretlerde konuşan Dere, esnafın ilçenin ekonomik ve sosyal hayatındaki önemine vurgu yaparak, esnaf odalarıyla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirten Dere, Sungurlu’nun tüm paydaşlarını dinleyerek ortak aklı esas alan bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini söyledi.

Dere, “Ayırmadan, ayrışmadan; memleketimiz ve esnafımız için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz” diyerek, oda başkanlarına ve yönetimlerine yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi.

Muhabir: Haber Merkezi