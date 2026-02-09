Sungurlulu Şehit Jandarma Onbaşı Adem Perdal’ın annesi Gülizar Perdal vefat etti. Gülizar Perdal son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Sungurlu Tokullu köyünden gelme Sungurlu eşrafından Süleyman Perdal’ın eşi, Haşim, Metin, Durmuş ve Şehit Adem Perdal’ın annesi olan Gülizar Perdal’ın cenazesi İkindi Namazını müteakip Ulu Camii’de kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Görkem Güncan, İlçe Emniyet Müdürü Murat Önder ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi