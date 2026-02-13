Çorum’un Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider’i ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyarette Sungurlu’da planlanan yatırımlar ile yapımı devam eden projeler ele alındı. İlçenin tarım, altyapı ve kırsal kalkınma başlıklarında ihtiyaç duyduğu destekler konusunda karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Başkan Dere, yaptığı açıklamada, Bakan Yardımcısı Gizligider’e misafirperverliği ve verimli görüşme için teşekkür ederek, “İlçemizin gelişimi adına yürüttüğümüz çalışmalarla ilgili kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” görüşüne yer verdi.

Muhabir: Haber Merkezi