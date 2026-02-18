İlçe genelinde yapılan duyuruya göre Sungurlu Ulu Cami ve Yeni Cami’de hatimle teravih namazı kılınacak.

Sungurlu İlçe Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, Ramazan ayının rahmet ve mağfiret ikliminde cemaatle bir araya gelmenin önemine vurgu yapıldı. Açıklamada, “Ramazan’ın rahmet ve mağfiret ikliminde buluşuyoruz… Hatimle Teravih Namazı Ulu Camii ve Yeni Camii’nde. Geliniz aynı safta, aynı duada buluşalım” ifadelerine yer verildi.

Hatimle kılınacak teravih namazlarının, Kur’an-ı Kerim’in Ramazan boyunca baştan sona okunması geleneğini yaşatacağı belirtilirken, ilçe halkının bu manevi buluşmaya yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi