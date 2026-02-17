Sungurlu’nun önemli sanayi kuruluşlarından SUN-KA Kağıt ve LARTON Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Öztekin, İngiltere’deki EMPACK 2026 Ambalaj ve Ambalaj Teknolojileri Fuarı’na katıldı.

İngiltere’nin Birmingham kentinde Ulusal Sergi Merkezi’nde yapılan, bölgenin en kapsamlı fuarı olan ve sektörün önde gelen temsilcilerinin buluşmasını sağlayan EMPACK 2026’da stant açan Öztekin, SUN-KA Kağıt ve LARTON Ambalaj markalarını uluslararası platformda tanıtmayı sürdürdü.

Salih Zeki Öztekin ayrıca İngiltere pazarını yakından inceleme, sektördeki son gelişmeleri takip ederek yeni teknolojileri keşfetme açısından da önemli fırsatlar sundu.

Öztekin, fuarla ilgili yaptığı açıklamada: “Sektörün önemli küresel etkinliklerinden birinde yüksek kaliteli gri karton, pasta ve somon kutularını, kenar koruyucularımızı ve yenilikçi ambalaj çözümlerimizi sergilemekten gurur duyduk” dedi.

