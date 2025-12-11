Çorum'un Sungurlu ilçesinde Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Şehit Yasin Keyvanoğlu Anaokulu'nda savunma sanayisi ürünlerini tanıtan etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte Altay Ana Muharebe Tankı, Akıncı İHA, MİLGEM sınıfı fırkateyn ve milli muharip uçağı KAAN'ın maketleri öğrencilere tanıtıldı.

Etkinlikte, Sungurlu Belediyesi tarafından temin edilen maketler eşliğinde çocuklara yerli üretimin önemi ve milli teknolojilerin geldiği aşama anlatıldı.

Kurum temsilcileri, çocuklarla bir araya gelerek milli üretimin Türkiye açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti.

Sungurlu Belediyesi, eğitim kurumlarında milli bilinç oluşturmayı amaçlayan benzer etkinliklerin sürdürüleceğini bildirdi.

Muhabir: AA AJANS