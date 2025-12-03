Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmeler, yurt genelinde bulutlanmanın artacağı, sıcaklıkların düşeceği ve özellikle hafta sonu geniş bir coğrafyada sağanak yağışların etkili olacağı yönünde.

Hafta Başında Sakin Hava, Hafta Sonunda Yaygın Sağanak

MGM’nin günlük tahmin raporuna göre, hafta başında ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve batı bölgelerde parçalı bulutlu, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer sis ve pus görülecek.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgârın ise yurdun büyük bölümünde güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yağış Güneybatıdan Başlayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta boyunca Türkiye’yi etkileyecek sistemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Macit’e göre; Perşembe öğle saatlerinden itibaren yağışlar İzmir, Muğla ve Antalya çevrelerinde başlayacak.

Cuma günü yağış alanı genişleyerek Ege, Akdeniz ve Marmara’nın batısına yayılacak.

Cumartesi ise Marmara’nın batısı, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun güney kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Pazar günü ise yağışlar yurt genelini etkisi altına alacak.

Macit, özellikle Muğla, Antalya, Isparta’nın güneyi, Burdur’un doğusu ve İzmir’in batı ilçelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı uyarısında bulundu.

3 İlde Kar Yağışı Bekleniyor

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre pazar günü ülke genelinde yağışlı hava hakim olacak.

İstanbul ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 75 ilde sağanak yağış etkili olurken, Ardahan, Kars ve Ağrı’da kar yağışı bekleniyor.

Sağanak yağış beklenen iller arasında Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan birçok il yer alıyor. Bu kapsamda pazar günü yağış görülecek illerden bazıları şöyle:

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Çanakkale, Muğla, Manisa, Kütahya, Konya, Kayseri, Yozgat, Gaziantep, Hatay, Trabzon, Erzincan, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa ve daha birçok kent.

Çorum'a Pazar Günü Yağmur Geliyor

Çorum'da hafta sonu ve pazartesi günü yağış bekleniyor. Sıcaklıklarda birkaç derecelik düşüş beklenirken vatandaşların anlık gelişmelere karşı dikkatli olması istendi.