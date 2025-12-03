Çorum’un tanınmış simalarından Fatih Merzifonlu, Atilla Merzifonlu ve Esma Özbay’ın anneleri, Yıldız Merzifonlu ve Dr. Sakine Merzifonlu’nun kayınvalideleri, merhum Mehmet Merzifonlu’nun eşi Nermin Merzifonlu (77) hayatını kaybetti.
Nermin Merzifonlu’nun cenazesi, yarın (4 Aralık 2025 Perşembe günü) Akşemsettin Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.
Muhabir: Haber Merkezi