Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tedavi gören hastalar adına sahte rapor ve reçete düzenlenerek, yüksek maliyetli kanser ilaçlarının temin edildiği iddialarına yönelik inceleme başlatıldı.

Bu kapsamda, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip ile saha çalışmalarının ardından operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla E.A. (34), Ş.A.K. (53), S.K.G. (28), A.O. (65), İ.T. (71), M.A.E. (26), Ş.A. (41), B.M. (42), G.K. (45), E.Ö. (36), E.Ö. (34) ve E.S. (34) yakalandı.

Aralarında, eczacı, ecza deposu çalışanı ve eczacı kalfalarının da bulunduğu şüphelilerin bu yöntemle, 88 milyon 591 bin lira kamu zararına yol açtıkları öğrenildi.

Operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda yasa dışı ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi.