Gündem dışı söz alarak meclise hitap eden Uysal, engellilerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, “Bugün yaşamın her alanında bizlerle birlikte olan tüm engelli bireyleri anmak ve hepimize düşen sorumlulukları yeniden hatırlatmak isterim” dedi.

“HEPİMİZ BİRER ENGELLİ ADAYIYIZ”

Engelliliğin yalnızca engelli bireylerin meselesi değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu ifade eden Uysal, bir saniyelik bir kader değişiminin herkesin hayatını etkileyebileceğine işaret ederek şunları kaydetti:

“Unutmamamız gereken en temel gerçek şudur ki: Hepimiz birer engelli adayıyız. Bugün yardım eden konumdayken yarın yardıma ihtiyaç duyan konuma geçebiliriz. Bu nedenle engellilik yalnızca bireysel bir durum değil; toplumsal bir meseledir.”

“ENGELLERİ BEDENLER DEĞİL, DUYARSIZLIK VE EKSİK HİZMETLER YARATIR”

Erişilebilir bir kent ve eşit yaşam koşulları sağlanmadıkça toplumun tam anlamıyla güçlü olamayacağını belirten Uysal, engelli bireylerin eğitim, sağlık, kültür ve sosyal yaşama erişiminin önemine dikkat çekerek, engellerin çoğu zaman ihmal ve duyarsızlıktan kaynaklandığını söyledi.

Çorum İl Özel İdaresi tarafından sunulan tekerlekli sandalye ve akülü sandalye desteklerini değerli bulduğunu ifade eden Uysal, bu tür hizmetlerin yalnızca bir araç temini değil, “bir bireyin özgürlüğü ve sosyal hayata katılımı” anlamına geldiğini dile getirdi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ

“DAHA FAZLA ERİŞİLEBİLİRLİK İÇİN ADIMLAR ATILMALI”Uysal, bu desteklerin artarak sürmesi ve daha fazla engelli vatandaşın bu hizmetlerden yararlanabilmesi için çalışmaların devam etmesi gerektiğini belirterek, erişilebilirlik konusunda yeni adımlar atılmasının önemine vurgu yaptı.Konuşmasının sonunda tüm engelli vatandaşlara, fedakâr ailelerine, bu alanda çalışan kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Uysal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün “farkındalığın arttığı, erişilebilirliğin güçlendiği ve engellerin ortadan kalktığı bir geleceğe vesile olmasını” diledi.