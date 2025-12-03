Çorum’un nakliyeci esnafı için stratejik bir konumda olduğunu vurgulayan TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, “Çorum, Karadeniz’i Ankara’ya bağlayan önemli bir ilimiz. Başta tuğla fabrikaları olmak üzere şeker fabrikası, un ve çeşitli sanayi kuruluşları; kamyoncu ve tırcı esnafımız için büyük önem taşıyor” dedi.

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası’nın 3 Ocak 2026’da yapılacak kongresine katılmayı çok istediğini belirten TŞOF Başkanı Yiğiner, ancak 11 Ocak 2026’da Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Kongresi’nin yapılacak olması nedeniyle katılamayacağını ifade etti.

Mehmet Yiğiner, 3 Ocak’ta yapılacak kongrede yeniden aday olan mevcut başkan Tahsin Şahin’e başarılar diledi.

Muhabir: Haber Merkezi