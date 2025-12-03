İskilip Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Belediyenin ev sahipliğinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Orman Çiftliği’nde düzenlenen etkinliğe İlçe Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirci, MHP İlçe Başkan Vekili Murat Çağıl, CHP İlçe Başkanı Yusuf Var, İYİ Parti İlçe Başkanı Mustafa Günal, Anahtar Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Dişli, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Muhittin Karal, Saadet Partisi İlçe Başkanı Bahattin Karamemiş, İl Genel Meclisi üyeleri, Belediye Meclisi üyeleri ve daire amirleri katıldı.

Program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunu gösterisi, oratoryo sunumu ve müzik dinletileri izleyicilerin beğenisini topladı. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Etkinlik kapsamında emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgeleri verildi. Bu çerçevede, Nihat Armutcu adına hazırlanan belge eşi Zeliha Armutcu’ya İlçe Kaymakamı Ramazan Polat tarafından sunuldu. Kadir Çelik’e belge Belediye Başkanı İsmail Çizikci tarafından takdim edildi. Ahmet İmal adına hazırlanan belge ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökoğlu tarafından Abdullah Ök’e teslim edildi.

Programda Fotoğraf Sanatçısı Ömer Erdoğan tarafından Nihat Armutcu anısına hazırlanan özel video çalışması duygusal anlara sahne oldu. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni de etkinliğin dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı İsmail Çizikci, öğretmenlerin toplumsal sorumluluğuna vurgu yaparak, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.’ sözü, öğretmenliğin toplumsal sorumluluğunu ve değerini en güçlü biçimde ortaya koymaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor; ebediyete irtihal eden ve görev başında şehit olan öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.

Çizikci ayrıca, ilçeye kazandırılması planlanan yeni spor kompleksine “Nihat Armutcu Spor Kompleksi” adının verileceğini açıkladı.

Program, tebriklerin iletilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.