İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı İskilip İlçe Jandarma ekipleri tarafından, düğün ve eğlencelerde silahla havaya ateş ederek vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

Bu kapsamda Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde hem ilçede hem de Ankara'da oldukları belirlenen 11 kişiye operasyon yapılarak evlerinde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda 9 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 918 adet tabanca fişeği ve 283 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u, Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından İskilip Adliyesine sevk edildi.

VATANDAŞA UYARI

Konu ile ilgili İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada vatandaşa “Silahsız Düğün Silahsız Eğlence !!” çağrısında bulunularak uyarıda bulunuldu.

Tüm Çorumlulardan düğünlerde yaşanan bu tür olayların görülmesi halinde şikayet edilmesi istenen açıklamada şu bilgilere yer verildi. “İzinsiz etkinlik yapılması ve etkinlikler esnasında ateşli silah kullanıldığının tespit edilmesi halinde Türk Ceza Kanunu'nun 170’inci maddesinde düzenlenen “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” ve Kabahatler Kanunu'nun 32’nci maddesinde “Emre Aykırı Davranış” hükmü ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/c ve 66’ncı maddelerine göre gerekli yasal işlem yapılmaktadır.



Silah ile ateş edenler hakkında ceza süresinin (1) yıldan (5) yıla kadar yükseltilmesi, kuru sıkı tabanca ile ateş edilmesi halinde ise (6) aydan (3) yıla kadar hapis cezası verilmesi, bu suçların kişilerin toplu olarak bulunduğu yerlerde veya düğünlerde işlenmesi halinde verilecek cezaların yarı oranında artırılması hususlarında kanun teklifi hazırlanmıştır. Vatandaşlarımızın düğün ve eğlencelerde ateşli silah kullanmaması, silahla ateş edenlerin görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Jandarma’ya bildirmesi, üzücü olayların önlenmesine büyük katkı sağlayacaktır.”