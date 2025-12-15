S.S. Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen derecelendirme süreci sonucunda 2026 yılı için yeniden “Birinci Derece Tarımsal Amaçlı Örgüt Belgesi” almaya hak kazandı.

Kooperatif Başkanı Ahmet Pehlivan belgesini Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş'tan aldı. Böylece kooperatif, bu prestijli belgeyi ikinci kez elde ederek faaliyet alanındaki kurumsal başarısını bir kez daha tescillemiş oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında, ülke genelindeki tarımsal amaçlı kooperatifler, üretici birlikleri ve ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri detaylı bir değerlendirmeye tabi tutuldu. Ülke genelinde yapılan değerlendirmeler sonucunda 145 tarımsal örgüt birinci derece belge almaya hak kazanırken, Çorum’da bu başarıya ulaşan örgütler arasında Pancar Ekicileri Kooperatifi de yer aldı.

1. dereceye layık görülen tarımsal örgütler, tarımsal desteklemelerden daha yüksek oranlarda yararlanabilme, kredi kullanımlarında daha fazla faiz indirimi elde edebilme ve Tarım Bakanlığının karar alma süreçlerinde daha etkin bir şekilde yer alma imkânına sahip olacak.

S.S. Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Kooperatifin bu başarıyı yeniden elde etmesi, Çorum’daki üreticilerin güçlendirilmesi, tarımsal verimliliğin artırılması ve kooperatifçilik kültürünün gelişmesi açısından önem taşıyor” dedi.

