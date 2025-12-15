ATLI Kardeşlerin öncülüğünde hayata geçirilen “Aynı Gökyüzünün Farklı Yıldızları” programı kapsamında, Atlı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün anlam ve önemine dikkat çekilen anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Program çerçevesinde ayrıca Buharaspor’un 2. Amatör Lig şampiyonluğu kupa töreni gerçekleştirilirken, organizasyona katılarak etkinliği onurlandıran Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Mustafa Demirkıran, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Sayın Ferhat Arıcı ve Türkiye Futbol Federasyonu İl Temsilcisi Sayın Engin Ayan’a teşekkür edildi.

Etkinlikte, “Her birey özeldir” anlayışıyla omuz omuza verildiğinde ne kadar anlamlı ve güzel organizasyonların ortaya çıkabileceği bir kez daha gözler önüne serildi. Özel bireyler, sporcular ve protokol üyelerinin bir araya geldiği program, katılımcılardan büyük takdir topladı.

Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen velilere, öğrencilere, sporculara ve kıymetli protokol üyelerine teşekkür edilirken, benzer sosyal farkındalık projelerinin artarak devam etmesi temennisinde bulunuldu.